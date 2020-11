O deputado Eyder Brasil (PSL) usou a tribuna na sessão ordinária de terça-feira 17, para saudar os 51 prefeitos, vices e vereadores eleitos nas eleições municipais do último domingo 15. “Em especial, os dois vice-prefeitos eleitos do PSL, os 13 vereadores e os sete prefeitos eleitos, onde o partido fazia parte da coligação, em apoiamento, acreditando nas promessas e nos compromissos”.

Eyder Brasil disse que o seu gabinete está de portas abertas para todos os eleitos, de todos os municípios. “A nossa função é representar o povo rondoniense, independentemente da sigla partidária e da cor da bandeira, aqui estamos para representar o povo rondoniense e assim vamos fazer, como aliás temos feito nos últimos dois anos”.

De acordo com o deputado, “vamos continuar pautando o nosso mandato pela representatividade do povo de Rondônia, independente de quem foi eleito, ou não. Quero aqui parabenizar também a nominata do PSL aqui de Porto Velho, encabeçada por mim e pelo Tenente Costa, os 23 candidatos a vereador, que foram corajosos em colocarem seu nome à disposição da população da capital”.

Ele desejou sucesso aos candidatos que disputarão o segundo turno das eleições para prefeito na capital.

SAÚDE

O deputado defendeu o diálogo para superar os problemas no sistema de saúde. “Os profissionais de saúde estão sofrendo, não é de hoje, mas nesse ano, com a pandemia, se doaram ainda mais, para salvar vidas dos rondonienses. O gestor não pode virar as costas para esses servidores. É preciso dialogar, para buscar uma saída para esse impasse”.