O prefeito reeleito “Professor Ribamar” anuncio o início das obras de construção da clínica de fisioterapia e revitalização da Praça das Lanchonetes em Colorado.

De acordo com o prefeito, a clínica era uma demanda antiga, sendo uma indicação do vereador Buiu e com emenda parlamentar do deputado Lindomar Garçom no valor de R$ 1.238.012,28.

Já a revitalização da praça recebeu o valor de R$ 927.959,95 do Ministério de Turismo através do deputado Lúcio Mosquini. Confira vídeo com projeto de construção.