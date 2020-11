O deputado Cirone Deiró (PODEMOS), em discurso durante a sessão parlamentar de terça-feira 17, ressaltou a importância da elaboração do projeto de zoneamento. Ele acredita que o projeto é essencial para o desenvolvimento do Estado, uma vez que irá permitir o aumento da produção agrícola em quase três vezes o volume atual.

Cirone lembrou que participou comissão especial para discutir o projeto, juntamente com outros parlamentares da Casa, e informou que os estudos para a sua formulação já estão sendo feitos. Ele destacou a importância do encaminhamento do projeto de extinção da reserva Jaci Paraná à Comissão de Meio Ambiente, assim como os projetos de criação de novas reservas que devem ser analisados pelos parlamentares para garantir que o zoneamento possa ser aprovado ainda este ano.

PLANEJAMENTO

O deputado pediu também ao governo do Estado para que possam elaborar o planejamento para o ano de 2021. Segundo Cirone, este processo é imprescindível para garantir os investimentos em estradas, saúde e infraestrutura do Estado.

Ele destacou a importância de usar o período chuvoso para fazer o planejamento e as compras necessárias para dar início às obras necessárias assim que tiver inicio o período de seca no Estado.

“Assim, em 2021, o governador Marcos Rocha poderá colocar nossos equipamentos, nossos servidores na rua para realmente fazer a diferença no Estado de Rondônia”, destacou o deputado.

SAÚDE

Cirone pediu ainda que o governo do Estado não desative as estruturas montadas para atendimento emergencial da saúde. Segundo o deputado, é necessário deixar os pontos de atendimento prontos, caso uma nova onda de infecções pela Covid-19 ocorra, a exemplo do que vem acontecendo em outros países.