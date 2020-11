O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL) participa na quinta-feira 19, de uma discussão online sobre a importância de trabalhos voluntários, socioambientais e com respeito ao crescimento sustentável para o país. O evento é uma iniciativa da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura (Frenlogi) e o Instituto Brasil Logística (IBL).

Um dos temas que serão tratados no webinar “Programas de Voluntariado e Projetos Socioambientais em Institutos e Entidades sem fins lucrativos” é a adoção de políticas públicas que estimulem a sustentabilidade nas obras pelo Brasil. “O Congresso Nacional e o governo federal estão comprometidos com o crescimento sustentável do país. É preciso alinhar a modernização da infraestrutura brasileira com o respeito ao meio ambiente”, explica o deputado Coronel Chrisóstomo.

Em setembro, o Ministério da Infraestrutura anunciou que a reforma da BR-319, entre Manaus e Porto Velho, será repavimentada seguindo critérios de sustentabilidade ambiental. A rodovia vai contar com locais de passagem subterrânea para os animais, o que vai ajudar a evitar os atropelamentos da fauna e demais acidentes. “Além da nova BR-319, o governo federal tem investido e incentivado o tráfego e transporte em rios e no mar. O objetivo é aumentar as opções de transporte e logística do Brasil com o menor impacto possível à natureza”, conclui o parlamentar.

O debate vai acontecer na quinta-feira 19, às 14h30, no canal do YouTube da Frenlogi. O acesso é gratuito e os internautas poderão enviar perguntas aos palestrantes. O endereço é https://www.youtube.com/ channel/UC-JXyY7DyeL0eWVgyyk0_ Fw.