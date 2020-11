Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 19, no Km 21 da BR-174 – área rural de Vilhena.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a motorista do carro Chevrolet Onix, trafegava sentido BR-364, quando por motivos ainda desconhecidos perdeu o controle do automóvel saiu para o lado esquerdo da rodovia e capotou.

O carro ficou com as rodas para cima. A condutora sofreu escoriações leves. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para registrar a ocorrência.