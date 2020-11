A produção de café arábica avançou 34% em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados durante a abertura da Semana Internacional do Café, na quarta-feira 18. Em 2020, foram 47,38 milhões de sacas produzidas, número próximo do recorde de 2018, quando superou 61 milhões de sacas.

Grande parte deste café está em Minas Gerais. Cerca de 70% passa por cooperativas do estado. “De cada 10 xícaras de café consumidas no país, quatro são de cooperativas e o volume de produção só cresce, acumulando alta de quase 50% nos últimos 5 anos”, disse o presidente do sistema OCEMG, Ronaldo Sucato.

Um destaque são os cafés especiais que vem crescendo devido a demanda de um consumidor que preza mais qualidade. “Queremos buscar novos mercados para os cafés especiais do estado e teremos webinars com empresários do Exito, Marrocos, Kwait e Peru conhecendo nossas regiões cafeeiras e todo o nosso potencial de produção”, explicou a Secretária de Estado da Agricultura e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Valentini.

O debate também destacou o potencial alcançado por pesquisa, conhecimento e inovação como a inauguração do Centro de Excelência em Cafeicultura, que deve ocorrer no primeiro semestre de 2021, em Varginha. Outro foco está na sustentabilidade e organização da cadeia.

Para a safra que vem a Associação dos Cafeicultores do Brasil (Sincal) projeta queda devido a bienalidade do café. O clima, porém, seria um agravante, e a Sincal que considera a possibilidade de a produção de arábica não atingir nem mesmo 20 milhões de sacas.