Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, o São Paulo recebeu o Flamengo no Morumbi na noite de quarta-feira (18), em uma condição privilegiada.

Nem precisava vencer para se classificar e manter vivo o sonho do título inédito da Copa do Brasil e para colocar fim no incômodo jejum de oito anos sem levantar uma taça. A ansiedade por um título estava clara pelo número de torcedores que fizeram questão de acompanhar a partida nos arredores do Morumbi. Mesmo com os portões fechados, milhares de são-paulinos aguardavam ansiosamente para fazer a festa no apito final. Mas eles puderam começar a comemorar bem antes. O time fez mais do que precisava. Ganhou mais uma do Rubro-Negro: 3 a 0.

No início do jogo, mesmo com o Flamengo tentando forçar a marcação, quem teve a melhor chance foi o dono da casa. Após passe de Reinaldo, Luciano finalizou para o gol. Só que a arbitragem anulou. Depois, a partida teve emoções apenas na etapa final. E foi logo no início. Os são-paulinos foram à loucura logo no primeiro minuto de jogo. Luciano balançou as redes depois de um belo lançamento de Daniel Alves. O gol foi validado depois da análise do VAR. Aos 10 minutos, mais um do artilheiro da noite. Luciano aproveitou um belo cruzamento do lateral-esquerdo Reinaldo para ampliar o placar de cabeça.

Aos 18 minutos, o Flamengo teve a melhor chance da partida. Vitinho cobrou, mas mandou muito longe do gol. O rubro-negro carioca ainda tentou. Teve algumas boas oportunidades, a principal delas com Bruno Henrique aos 31 minutos. Mas aos 39 o São Paulo definiu o placar. Pablo aproveita a saída errada do volante Willian Arão e finaliza para definir o placar. O São Paulo avançou com o placar agregado de 5 a 1 e agora pega o Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil.

AMÉRICA SE CLASSIFICA

Na Arena Independência, o América Mineiro recebeu o Internacional. Sob forte chuva, na noite dests quarta-feira (18), a missão da equipe mineira era administrar a vantagem conquistada no jogo de ida, quando venceu o Colorado por 1 a 0. E quase conseguiu. Estava segurando o empate em 0 a 0 até os 49 minutos do segundo tempo. Mas, nesse momento, o Colorado foi para o abafa. Após um cruzamento de muito longe, Galhardo deu um bom passe para Yuri, que com muito oportunismo fez o gol do jogo.

Placar final de 1 a 0 para o Inter, que levou a decisão aos pênaltis e acrescentou muita emoção ao confronto. Mas aí quem passou foi o time da casa. América Mineiro 6 a 5. Do lado do Inter, perderam as cobranças o artilheiro Thiago Galhardo e o lateral-esquerdo Uendel. Do lado do América, o lateral-direito Daniel Borges bateu por cima.

Depois de confirmada a classificação do América, alguns jogadores do Inter tentaram armar uma confusão e partiram para cima dos americanos. Mas, a briga durou pouco. E só restou a festa dos donos da casa. Classificação histórica do América, que chega pela primeira vez às semifinais. Na próxima etapa, o time mineiro vai ser o adversário do Palmeiras.