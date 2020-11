A Associação dos Produtores Rurais da Zero Um Cachoeirinha (Asprozuc) foi contemplada com um kit de implementos agrícolas adquiridos com emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva (PTB).

A entidade, localizada no km 4,5 da Linha Zero Um, receberá um distribuidor de calcário e adubo, uma carreta agrícola basculante, uma grade niveladora hidráulica, um conjunto hidráulico com adaptador e concha frontal, um perfurador de solo, um pulverizador agrícola, um distribuidor de esterco líquido e um distribuidor de adubo pendular. “Essa região é muito forte na produção de leite. Com esse apoio a associação aumentará a sua produção”, assegurou o deputado.

Ezequiel Neiva afirmou que é preciso fortalecer as ações em benefício do homem do campo. “O setor rural é muito forte economicamente. O homem do campo precisa de apoio para produzir cada vez mais, gerar empregos e renda, destacou o parlamentar.