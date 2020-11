O advogado e procurador do município de Cacoal, Ricardo de Sá Vieira, foi acometido pela covid-19 e em um estágio inicial, ficou em isolamento doméstico por 10 dias, mas teve complicações ao final desse período e foi internado no Hospital dos Acidentados após os médicos constatarem uma pneumonia decorrente da incubação viral.

Nesta sexta-feira, 20, o procurador teve alta hospitalar e afirmou que os exames clínicos e laboratoriais apontam uma recuperação muito boa, revelando que o vírus foi desativado pelos anticorpos e agora ele passa por sessões de fisioterapia respiratória e pulmonar, com a médica Luna, para recuperar a parte do pulmão afetada pela doença e também terá um acompanhamento com o pneumologista Guilherme Eler de Almeida.

Ricardo Sá é um advogado experiente, com atuação no governo de Rondônia, e atualmente integra o corpo jurídico da Prefeitura de Cacoal.

Tem várias especializações e foi condecorado recentemente com o Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia outorgado pela Assembleia Legislativa de Rondônia em homenagem aos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia, como procurador do município de Cacoal, procurador na Câmara Municipal de Ji-Paraná, ex-chefe da Casa Civil, ex-diretor Presidente da Sociedade de Portos e Hidrovias, ocupando, atualmente o cargo de Procurador Coordenador do Contencioso Judicial da Saúde.