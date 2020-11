Após o Indicador do boi gordo CEPEA/B3 ter atingido R$ 292,00 no dia 11 deste mês, os valores da arroba se enfraqueceram nos dias seguintes. Segundo pesquisadores do Cepea, muitos frigoríficos, especialmente os que trabalham apenas com o mercado doméstico, postergam as compras de novos lotes de animais nos atuais patamares.

Com isso, esses agentes se afastam do mercado, trabalham com escalas curtas e adquirem lotes apenas quando há necessidade. No entanto, a oferta de animais prontos para abate ainda é muito baixa, contexto que limita quedas mais intensas nos preços de negociação.

Nessa quarta-feira, 18, o Indicador CEPEA/B3 fechou a R$ 282,15, com recuo de 3,37% frente à quarta-feira anterior, 11. No acumulado da parcial de novembro, no entanto, ainda se verifica avanço nos valores, de 1,35%.