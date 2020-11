O Ji-Paraná superou neste sábado o Vilhenense por 1 a 0 no estádio Biancão, em Ji-Paraná, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Renan Xavier, aos dois minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Galo da BR assumiu a quinta posição do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro com 15 pontos.

O Vilhenense permanece em sétimo com 11 pontos. Na próxima rodada, o Ji-Paraná se despede da primeira fase da Série D no sábado diante do Atlético Acreano na Arena Acreana, em Rio Branco.

Já o Vilhenense enfrenta no mesmo dia o Bragantino-PA no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. O jogo – Diante de um forte calor, as duas equipes economizaram futebol durante a primeira etapa.

A melhor oportunidade da primeira etapa ocorreu com Giovanni Carignano que fez jogada individual e finalizou, mas o goleiro Willian salvou o Ji-Paraná. Na volta do intervalo, os clubes foram em busca da vitória. Aos dois minutos, após bela jogada de Vitinho, Renan Xavier demonstrou oportunismo e abriu o placar para o Galo da BR. Paulo Henrique finalizou de fora da área, mas o goleiro Willian colocou para escanteio. Na sequência, Ícaro recebe livre e chutou por cima do gol.

Giovanni Melo cobrou falta, Regis cabeceou e acertou a trave. Logo em seguida, Patrick arriscou da intermediária e a bola passou rente a trave. Na sequência, Dazumba tentou dominar a bola e deu ela nos pés de Ricardo, que finalizou mas o goleiro Willian espalmou.

Nos minutos finais, o Ji-Paraná teve oportunidade em contra-ataque. Matheus Silva encontrou Renan Xavier livre que apenas rolou para Gabriel Marabá, que finalizou por cima do gol desperdiçando a última chance do jogo.