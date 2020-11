Na última sexta-feira, 20, uma aposentada de 72 anos, procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para registrar que foi vítima de golpistas e de mau atendimento por funcionários da agência do Banco do Brasil, onde ela recebe sua aposentadoria, em Vilhena.

A filha da aposentada entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia e contou que sua mãe foi à agência do Banco do Brasil para receber a aposentadoria, porém, ao puxar o extrato não havia dinheiro em sua conta.

Com isso, a filha acompanhou a mãe na “peregrinação” para saber o que tinha acontecido.

Contudo, no primeiro atendimento no térreo, no qual se passou mais de 2 horas, nada foi explicado e elas foram orientadas a subir para o segundo andar. Segundo a filha, começava aí mais uma longa espera por explicações no andar superior.

A filha relata que passaram por quatro atendentes e a espera passou de 4 horas. Todavia, a explicação foi que alguém havia abrido uma conta digital em nome de sua mãe em São Paulo e transferido o dinheiro para essa conta.

A filha pediu para que o gerente encerrasse a conta digital aberta por golpistas, pois o próximo pagamento da aposentada seria sacado novamente pelos estelionatários.

Mas segundo a filha, o gerente se recusou a encerrar a conta e explicou que só poderia ser feito através do aplicativo e não deu mais detalhes.

Entretanto, a filha ressalta que sua mãe é correntista do Banco do Brasil desde 1997, e recebe sua aposentadoria pela agência de Vilhena e nuca tinha passado por tamanha humilhação.

Diante dos fatos, a filha levou a mãe na Unisp para registrar um boletim de ocorrência, e tentar através da Justiça encerrar a conta digital e reaver o prejuízo causado pelos estelionatários.