Eleito com 730 votos na eleição municipal, Pedro Sanches, 51 anos, conhecido como Pedrinho (Avante), visitou a redação do Extra de Rondônia no final de semana para fazer um balanço de sua campanha eleitoral que lhe conduziu ao primeiro mandato na Câmara de Vilhena a partir do 1º de janeiro de 2021.

Morando há 1 ano e dois meses em Vilhena e ocupando o cargo de assessor e chefe do escritório político do deputado estadual Chiquinho da Emater, Pedrinho é um velho conhecido dos Cerejeirenses, onde morou por vários anos e foi vereador por 4 mandatos, presidente da Câmara e eleito vice-prefeito. Também foi titular da Secretaria Estadual de Assistência Social (SEAS) no governo Daniel Pereira.

Ao falar da campanha eleitoral, Pedrinho disse que foi um trabalho pensado, simples, humilde, com pequeno gasto financeiro e, principalmente, com independência.

“Defendo que o vereador tem que sair numa campanha sem estar vinculado ao prefeito, porque são poderes independentes. Uma vez que se elege vinculado ao prefeito, cria uma submissão. Eu não gosto disso. Numa eleição, as pessoas escolhem seus representantes no Legislativo e Executivo, e almeja a escolha dela, que o vereador – que faz o elo entre a população e o poder – seja independente, para que na hora de chegar os projetos à Câmara que venham a prejudicar à população esteja preparado a ser contrário, como o caso do imposto abusivo do IPTU”, observa.

Ele também defende que o mandato seja único, sem reeleição para que o político não se perpetue no poder. “Acredito que num futuro muito próximo, isso mude no parlamento em Brasília. Isso cria vícios, tira a oportunidade de outro candidato trabalharem pelo município e gera uma desigualdade nas eleições”, analisa.

Pedrinho analisa que a maioria do apoio que obteve para sua eleição foi de ex-cerejeirenses que hoje moram em Vilhena. “Tive uma aceitação e o carinho da população. E sou grato por isso. São 26 anos de vida pública, ficha limpa, sem envolvimento em escândalo e sem responder a nenhum processo. O que falou mais alto foi a minha história. Tenho conhecimento também porque foi motorista de táxi por cinco anos, depois passei a ser presidente do sindicato e, com 23 anos, a categoria meu projeto para o meu primeiro mandato em Cerejeiras”, disse.

RENOVAÇÃO

Pedrinho afirmou que durante suas visitas a amigos, a população cobrava a omissão de representantes do Legislativo.

“Tinha um sentimento de renovação. A população de Vilhena enxerga os poderes, e quer, principalmente, um Legislativo independente. Não é o caso de querer fazer oposição a ninguém, mas sim ter independência. Eu, por exemplo, vim para poder somar forças dentro da independência”, pontua.

Por ter exercido cargos eletivos, Pedrinho assegura que pode contribuir na busca por recursos financeiros nas esferas estadual e federal.

“Em Cerejeiras, fui vice-prefeito, mas também exerci o cargo de prefeito. Em Brasília temos um conhecimento muito grande. Se o prefeito quiser ter meu apoio para buscar recursos na capital federal, tenha certeza que nós vamos contribuir muito. O que nós não vamos admitir é votar projeto para arrancar a pele da população de Vilhena, como o aumento abusivo de impostos”, avisa.

Ele também faliu sobre suas principais bandeiras no parlamento local. “É importante trabalhar e investir no trânsito de Vilhena, a organização de creche em tempo integral e a revitalização das praças infantis. Não podemos permitir que a máquina continua com essa lentidão”, frisa.

MESA DIRETORA

Com relação a esse assunto, Pedrinho disse que o importante é o espírito de grupo. “Estamos dialogando. Não definimos que será presidente ou vice. Mas iremos fazer isso com todo o cuidado possível. Não tenho nenhuma dificuldade de abrir mão, mas quero votar num presidente que a população de Vilhena fique satisfeita”, anuncia.

RELACIONAMENTO COM O PREFEITO

Pedrinho voltou a dizer que irá trabalhar com independência e que não gosta de ser um vereador vinculado a prefeito.

“Se depender de mim, quero que seja um relacionamento da melhor maneira possível, sempre respeitando o prefeito como chefe do executivo e ele nos respeitando, como representante eleito nas urnas. Amizade é amizade, mandato é mandato. Vou fazer de tudo para exista uma harmonia entre os poderes e os colegas. O Executivo é o dono o orçamento, mas é do Legislativo o papel de fiscalizar, disso não abro mão”, avisa.

MENSAGEM

Para encerrar, Pedrinho agradeceu os eleitores que acreditaram nele e garantiu trabalhar com responsabilidade no Legislativo. “Minha mensagem é de gratidão aos eleitores. Ao mesmo tempo que é um privilégio, também é uma responsabilidade muito maior. Quero parabenizar o prefeito, os vereadores eleitos, a Justiça Eleitoral. Vou retribuir minha eleição com trabalho. Parabéns, Vilhena, por seus 43 anos de emancipação política-administrativo”.