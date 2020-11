O vereador Samir Ali (Podemos), reeleito ao cargo com 838 votos, visitou a redação do Extra de Rondônia no final de semana para fazer uma análise da campanha eleitoral que o reconduziu ao segundo mandato consecutivo ao Legislativo vilhenense.

O parlamentar disse que, apesar das dificuldades da covid-19, conseguiu levar sua mensagem através do corpo a corpo, dialogando com os vilhenenses e mostrando sua postura em favor de benefícios para o município no Câmara.

Para ele, a maior dificuldade que teve na campanha, contudo, é a própria reeleição. “Porém, mostramos o que fizemos no Legislativo, sendo favorável aos projetos que vem de encontro com os anseios da sociedade”, enfatiza.

Na eleição deste ano, Samir superou a votação que obteve na eleição de 2016, que foi de 685. “As pessoas conhecem nossas ideias e projetos para resolver problemas e até complexos. Não tem hora pra mim e sempre estou disposto a trabalhar por uma cidade melhor”, disse.

Sobre seu posicionamento na Câmara, ele foi enfatizo em dizer que “o que foi importante pelo bem comum, terá meu apoio e sempre estarei disposto a brigar pelo que é correto”.

MESA DIRETORA

Com relação a este assunto, Samir disse que a ideia é compor com os 13 parlamentares e fazer a melhor escolha para o andamento do Legislativo. “O que precisamos é fortalecer a Casa de Leis, fazer com que a população se sinta representada com as nossas atitudes”, pontua.

MENSAGEM

Finalmente, o vereador reeleito agradeceu aos vilhenenses pela votação que obteve nas urnas, especialmente a sua família aos servidores municipais que tiveram participação importante nessa conquista. “Quero dizer que vamos trabalhar da mesma forma, com perseverança e coragem. Toda essa gratidão será retribuída com muito trabalho no Legislativo”, encerrou.