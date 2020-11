Cuidar da educação não é somente oferecer uma sala de aula e pagar professores, mas muito mais do que isso é oferecer condições adequadas e equipar as escolas com materiais didáticos adequados, numa estrutura atraente para as crianças e jovens.

Por estes motivos, o deputado Alex Redano (Republicanos) acredita que somente na educação e no aprendizado constante, tem sentido a vida humana. “Nossos investimentos em cultura e ciência continuam acontecendo para que nossas crianças e jovens possam ter acesso ao conhecimento necessário para o desenvolvimento pessoal e profissional, pois a educação constante é transformadora de realidades e sua valorização é a chave para o crescimento do nosso Estado”, afirmou.

Por isso, o deputado tem destinado muitos recursos de emendas parlamentares para que o governo aplique na aquisição de materiais didáticos, reformas de espaços já existentes, construções e ampliações de escolas para atender a população cada vez melhor.

Desta forma, foram destinados R$ 70 mil para a construção de um barracão na escola Arco íris, no município de Ariquemes, R$ 100 mil para a compra de materiais didáticos do projeto “Ondas da Leitura” em Primavera de Rondônia, R$ 200 mil para aquisição de material didático do “Ondas da Leitura” para Alto Paraíso, R$ 800 mil para a compra de materiais didáticos do projeto “Ondas da Leitura” em Ariquemes.

A escola Joaquim Pereira da Rocha, em Machadinho, irá receber a emenda de R$ 45 mil para a compra de equipamentos e a escola Jorge Teixeira de Ariquemes, receberá R$ 40 mil para a troca de cerâmica por granilite do pátio.

SAÚDE

“A saúde da nossa população também não foi esquecida. As demandas são muito grandes nesta área e procuramos auxiliar as ações do governo do Estado através de nossas emendas. Desta forma destinamos e empenhamos a emenda no valor de R$ 150 mil para a reforma do Posto de Saúde do setor 05 de Ariquemes”, concluiu ele.