Quatro pessoas, sendo três da mesma família, foram mortas na região de Aripuanã (1.203 km de Cuiabá).

De acordo com as informações, a chacina teria ocorrido no fim de semana, mas os corpos só foram encontrados apenas nesta segunda-feira (23).

De acordo com o site Juínanews, as vítimas foram identificadas como Deuzilene Tavares, de 40 anos, conhecida como “Babalu”, seu filho, Luiz Felipe, 19, e o marido apenas como Maiado. Uma quarta pessoa seria um homem que pegou carona com a família.

Segundo a Polícia, havia ainda uma quinta vítima, mas ela foi poupada pelos criminosos por estar gestante. Ela foi levada para a região de Juína e “orientada” a não fazer denúncia.

As vítimas foram mortas a tiros, mas uma das vítimas tinha parte do corpo carbonizado. Um carro também estava carbonizado.

Equipes da Politec de Juína, assim como policiais civis, estiveram na região para dar início às investigações.

A suspeita é de que a chacina tenha relação com o garimpo da região.