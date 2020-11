A vereadora eleita Clerida Maria Alves, 51 anos, filiada ao Avante, visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta terça-feira, 24, para um breve relato de sua campanha eleitoral na qual conquistou 859 votos, sendo a terceira mais votada na eleição do último domingo, 15, em Vilhena.

Formada em Pedagogia e Serviço Social, Clerida é funcionária pública da Educação há 30 anos e é a primeira vez que disputa um cargo eletivo.

Ela, por outro lado, reconhece que sua eleição foi graças ao trabalho desenvolvido por seu esposo, o ex-vereador Carmozino Alves, que já presidiu o Legislativo municipal. “Foi uma campanha simples, mas tivemos ao nosso favor o trabalho prestado por Carmozino, que foi reconhecido pelos eleitores. Só tenho a agradecer aos vilheneneses através de uma palavra: gratidão. Fui bem recebida em todas as casas que visitei”, agradece.

Clerida explica que em seus diálogos, o que a população mais cobra é melhorias na saúde pública.

“É nesse setor que pretendo fortalecer minhas ações a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Na conversa com as pessoas, a principal demanda é direcionada ao setor de Saúde e assim trabalharemos com firmeza”, reforça.

Com relação ao comportamento que assumirá com o Executivo, Clerida disse que fará a “política da boa vizinhança”, respeitando e mantendo harmonia com o prefeito Eduardo Japonês (PV), mas avisou que não abre mão da independência de suas ações. “A população espera um trabalho em conjunto, de união, por melhorias para Vilhena”, ressalta.

MESA DIRETORA

Com relação à Mesa Diretora, Clerida garante que o diálogo é fundamental e que abre mão de qualquer cargo com o intuito de manter um grupo coeso, com autonomia, focado nos interesses do município.

MENSAGEM

Ela encerrou a entrevista agradecendo, mais uma vez, os vilhenenses pela vitória nas urnas e convidou as pessoas a conhecerem a Câmara de Vereadores. “Vamos atender a todos no gabinete, sem distinção de partido político. É importante a participação popular na Casa de Leis. Nosso foco é Vilhena como um todo”, finalizou.