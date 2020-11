Os Institutos Federais de Rondônia (IFRO) e de São Paulo (IFSP) realizarão uma aula online, gratuita e aberta a todos sobre “Foco na Redação do Enem”. Além da preparação para a prova, os participantes receberão certificado.

A aula será ministrada pelos professores Edilson Wagner Lopes Rodrigues e Aline Pereira de Souza, com mediação da professora Maria Lúcia Colombo Pereira. A aula será transmitida na quarta-feira 25, às 18h (horário de Rondônia) pelo YouTube: https://youtu.be/283PpbgeDAA

A atividade faz parte do projeto de extensão “Foco na Redação do Enem – 3ª Edição”, organizado pelas professoras Maria Lúcia Colombo Pereira do IFRO campus Colorado do Oeste e Maria Cláudia Bontempi Pizzi do IFSP campus São Carlos, juntamente com o aluno bolsista Paulo Victor da Silva.

Segundo as organizadoras, o projeto visa capacitar os alunos para a produção textual exigida na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), possibilitando o conhecimento da estrutura do texto dissertativo-argumentativo bem como o conhecimento sobre os critérios avaliativos do exame, além de promover discussões sobre acontecimentos da atualidade e apontamento de possíveis temáticas para a Redação do Enem 2020.

IMPORTÂNCIA DA REDAÇÃO DO ENEM

O Enem é a principal porta de entrada no ensino superior no Brasil, servindo de critério de acesso às instituições de educação públicas e privadas. Por isso, essa prova é importante aos estudantes que estão concluindo o ensino médio e demais brasileiros que desejam ingressar no ensino superior.

Dentre os conteúdos do Enem há a redação, que tem um peso relevante para o cálculo da nota do participante. Por isso, é essencial dar a devida atenção a essa etapa.