A Tarde de terça-feira, dia 24, ficou marcada em Rolim de Moura – RO, uma grande nuvem preta de fumaça tomou conta da cidade, um incêndio, que originou-se de acordo as primeiras informações na empresa Recapadora de Pneus Rondossol, localizada na Avenida 25 de Agosto, no Bairro Centenário e que devido a proporção chamou a atenção da população a quilômetros de distância.

Uma cena cinematográfica e que reuniu centenas de curiosos, uns querendo ajudar e outros somente para tirar fotos e acompanhar o trabalho dos bombeiros.

Segundo a proprietária da empresa, tudo aconteceu muito rápido, foi possível somente salvar alguns moveis, impressora, cadeiras, mesa e um bebedouro, as demais coisas o fogo consumiu tudo.

A proprietária estava muito abalada, porém relatou que foi apenas danos materiais, por sorte ninguém se feriu.

De acordo com as primeiras informações, as causas do incêndio ainda é desconhecida e segundo os bombeiros dois comércios e uma residência foram consumidos pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros se mobilizou para conter o sinistro, aproximadamente 15 bombeiros com o Caminhão Auto Bomba Tanque, equipe do DER, utilizando um caminhão-tanque e Polícia Militar e populares trabalharam incansavelmente para conter as chamas.