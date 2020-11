Acidente aconteceu no começo da noite de domingo, 23, na ponte do rio Meré, em Vitória da União, distrito de Corumbiara.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens ocupavam o veículo Fiat Uno e trafegavam pela Rodovia do Boi, quando na ponte sobre o rio Merê, por motivos ainda desconhecidos o condutor perdeu o controle de direção e acabou caindo no rio.

Informação extraoficial dá conta que as vítimas identificadas até o momento por José Maria e Índio, são moradores de Ariquemes.

Motorista e passageiro foram levados para o pronto-socorro do hospital municipal de Corumbiara. O carro ficou praticamente destruído.