“A cafeicultura rondoniense sempre esteve presente em todas as fases do desenvolvimento do Estado”, afirmou o presidente da Comissão de Agricultura, deputado Cirone Deiró, ao apresentar proposta para homenagear a cafeicultora Ediana Capich, do município de Novo Horizonte do Oeste. Ela foi a grande vencedora do concurso nacional, realizado anualmente em Minas Gerais, o “Coffee of The Year 2020”.

A homenagem será extensiva a todos os técnicos da Seagri, Embrapa, Emater e também aos gestores destas instituições que tem priorizado as ações de apoio e incentivo a cafeicultura rondoniense. Serão homenageados também os representantes dos cafeicultores e entidades representativas que tem atuado para o melhoramento da qualidade da cafeicultura rondoniense.

Cirone Deiró disse que esse reconhecimento dará maior visibilidade as conquistas da cafeicultura rondoniense e poderá inspirar outros cafeicultores e cafeicultoras a adotarem técnicas para aumentar a cada safra a qualidade do café produzido no estado.

“Vivemos o nosso melhor momento da cafeicultura rondoniense, e estamos comprometidos a manter esse ritmo de comprometimento dos cafeicultores e também as instituições que atuam na assistência técnica aos nossos produtores”, afirmou.

De acordo com o presidente da Comissão de Agricultura, a cafeicultura rondoniense tem sido uma das principais atividades econômicas apoiadas pela Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Agricultura que indicou alternativas para o setor e aprovou todas as propostas do governador Marcos Rocha para ampliar e melhorar a qualidade do grão produzido no estado.

Cirone Deiró destacou a aprovação de cerca de R$ 4 milhões, ainda em 2019, no Conselho de Desenvolvimento (Conder), vinculado a Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi). Os recursos foram destinados ao programa de melhoramento genético dos clones de café rondoniense. A execução está sendo desenvolvida por meio de convênio da Sedi e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Na avalição do deputado Cirone Deiró somados aos esforços da Comissão de Agricultura, os cafeicultores identificaram no Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café do Estado de Rondônia (Concafé), realizado pelo governo do estado desde 2015, mais uma oportunidade para investir em técnicas inovadoras e melhorar a qualidade do grão.

“Na esteira do Concafé veio o concurso Tribos de qualidade do café, realizado pela empresa Três Corações em parceria com os índios cafeicultores da terra indígena Sete de Setembro, no município de Cacoal e terra indígena Rio Branco, de Alta Floresta do Oeste”, celebrou.