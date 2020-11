O vereador eleito Edimar Kapiche organizou uma reunião na tarde de segunda-feira 23, para discutir medidas que melhorem o uso do Complexo Beira Rio em Cacoal.

Na pauta foram abordadas e definidas regras para o uso do local pela população e entidades. Também foi firmada parcerias entre os órgãos de segurança pública, além de adequações que serão feitas no espaço para melhorar o trânsito e a segurança das pessoas que o utilizam.

Segundo o vereador eleito, estas ações tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o uso correto do espaço público. “Dentre as medidas a serem tomadas está o fechamento da entrada na parte do fundo do complexo, próximo ao rio Machado. Serão instaladas placas de sinalização com alertas sobre as proibições no local e a regulamentação do espaço através de decreto, que será editado pela prefeitura, onde será definido o horário de funcionamento, que será das 05h às 22h”, explicou Kapiche.

Participaram da reunião, José Evangelista atual presidente Conselho Comunitário Municipal de Segurança, capitão Antonio Matos representando a Polícia Militar, o secretário municipal de transporte e trânsito Isaías Martins, Marilande Alves do Conselho Tutelar, Roberson Bertone representando a Defensoria Pública, Paulo Henrique secretário municipal de obras, Nilcéia Freitas da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cacoal, o chefe de gabinete da prefeitura Fabiano Santos Amorim, Osiel Ribeiro diretor de Vigilância Patrimonial, o vereador eleito João Paulo Pichek, o jornalista Diego Maia e o prefeito e vice eleitos Adailton Fúria e Cássio Góis.