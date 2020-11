Visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira 25, os coordenadores do curso de estética e cosmética e arquitetura e urbanismo da Unesc, Erica Machado e Jonathan Bryan Velten Pereira para apresentar o diferencial e as novidades das graduações em Vilhena.

Erica Machado, responsável pelo curso técnico de estética e cosmética explicou que a formação tem a duração de dois anos e meio, sendo oferecida de forma presencial e com uma variedade nos campos de atuação.

Dentre as atuações, Martins destaca a área de estética facial (acne, espinhas, rejuvenescimento, manchas), estética corporal (gordura localizada, celulite, estrias), estética capilar (caspa, desidratação do couro cabeludo, tratamento de pontas capilares) e imagem pessoal (designer de sobrancelhas, henna, depilação e maquiagem).

“É um curso completo. O profissional já consegue montar sua própria clínica, trabalhar em consultórios de estéticas e atender a diversos públicos do jovem ao idoso”, detalhou ela.

A professora enfatiza que a formação é ideal para quem se interessa pela área de estética, assim como profissionais que já atuam e queiram se qualificar para esse mercado que tem recebido inovações constantes. Martins pontua que para o próximo semestre em 2021 será oferecido 80 vagas através do ensino remoto com aulas ao vivo.

Já o professor Jonathan Bryan Velten Pereira de arquitetura e urbanismo da Unesc narrou que a graduação possui uma área de atuação extensa e com diversas possibilidades de trabalho, como projetos residenciais, comerciais, industriais, corporativos e institucionais. Dentro dos projetos há ainda a possibilidade de atuar com desenho gráfico, arquitetura de interiores, paisagismo e urbanismo.

Segundo Bryan, o diferencial do curso da Unesc é o pensamento no ser humano, com edificações adaptadas as pessoas e suas necessidades sempre buscando proporcionar bem estar, conforto e melhor recepção.

O coordenador detalha que as aulas da graduação são extremamente práticas, desde o primeiro semestre os acadêmicos já começam a ter experiência através do levantamento de campo.

“A Unesc possui várias parcerias para o desenvolvimento de atividades laborais. Os alunos realizam visitas técnicas e conhecem o mercado local. Estamos sempre oferecendo oportunidades de atuação para que nossos acadêmicos apliquem o que deverá realizar quando estiver formado”.

Com início em fevereiro de 2021, o curso abrirá 50 vagas para o período noturno.

VESTIBULAR UNESC

O vestibular da Unesc acontece 100% online pelo site e de forma gratuita, assim, o aluno realiza a inscrição, em seguida já recebe um e-mail de confirmação e um link para realização da prova.

Devido a pandemia e a necessidade do ensino remoto, a Unesc fechou parceria com a empresa Vestibular Online que cuida de todo o processo, adotando critérios de segurança, controle de plágio, trocas de tela e tempo de realização da prova. Com cerca de 40 minutos o aluno recebe via e-mail o resultado da prova.

Ao ser aprovado, o aluno poderá fazer sua matricula gratuita e apresentar toda a documentação digitalizada para o e-mail institucional covest@unescnet.br. Para quem não tem familiaridade com a tecnologia, a Unesc disponibiliza um horário para realização da prova de forma presencial seguindo todos os protocolos de segurança.

A Unesc oferece no campus de Vilhena os cursos de arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia de computação, estética e cosmético, farmácia, fisioterapia, nutrição e radiologia.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 9 8484-1227 / 3322-1290 (Whatsapp) ou site da instituição.