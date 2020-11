Na noite da última quinta-feira, 19, Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 3º BPM conduziram quatro suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, na cidade de Vilhena. Militares também apreenderam celulares, notebook e máquina de cartão de crédito.

Diante da informação de que uma casa era usada para realizar o comércio de entorpecentes e que havia grande movimentação de usuários, os militares realizaram monitoramento e flagraram o momento em que um indivíduo chegou de motocicleta, parou em frente à residência, recebeu um objeto e saiu em alta velocidade.

Imediatamente os militares realizaram o acompanhamento e visualizaram o momento em que o condutor arremessou o objeto ao solo. Durante a abordagem, os militares identificaram o homem S. B., 34 anos, já conhecido das guarnições por envolvimento com tráfico de drogas, inclusive, usava tornozeleira eletrônica, porém estava desligada. O objeto arremessado tratava-se de um invólucro contendo substância aparentando entorpecente (pasta base de cocaína) com cerca de 06 gramas. O abordado confessou que habitualmente adquiria entorpecentes na residência suspeita.

Logo após a abordagem, outro indivíduo foi avistado chamando o proprietário em frente à residência. Os policiais militares se aproximaram, emanaram ordem de abordagem para ambos, porém, o proprietário A. P. S. desobedeceu a ordem legal, correu para dentro da residência e tentou pular o muro, porém, foi contido pelos militares.

Em revista pessoal foram localizados nas vestes de A. P. S., 42 anos, um tubo plástico envolto em uma sacola plástica com 14 porções (pedras) aparentando ser pasta base de cocaína, com cerca de 8,8 gramas; um smartphone e a quantia de R$ 350,00. O outro indivíduo, L. M. R. S., 52 anos, estava com a quantia de R$89,00; um celular e relatou que é usuário de entorpecentes e estava no local para comprar drogas.

Em revista à residência suspeita, foram localizados apetrechos que possivelmente seriam utilizados para o fracionamento e embalagem da droga (tesoura, sacolas plásticas recortadas, um prato e uma faca).

Também foram encontradas porções aparentando ser pasta base de cocaína com 3,8 gramas; uma porção aparentando ser pasta base de cocaína com 106,4 gramas; um invólucro de substância vegetal aparentando ser maconha, com 2 gramas; uma calculadora modelo “contábil” e a quantia de R$ 1.447,00 em espécie; além de um notebook e uma máquina para pagamentos com cartões de créditos, entre outros. A. P. S. negou que vendia drogas, porém, entrou em contradições sobre os produtos localizados.

Enquanto os militares procediam a revista à residência, A. J. S., 36 anos, chegou de motocicleta ao local, informou que era usuário de entorpecentes e o proprietário da casa, e que A. P. S. era inquilino dele, inclusive, que descontava o valor dos entorpecentes no aluguel.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos agentes que foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o todo material e veículos apreendidos.