A Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado de Rondônia realizou na tarde de terça-feira (24), no Núcleo de Apoio à Criança com Câncer de Rondônia (NACC), localizado no município de Porto Velho, o encerramento da Campanha “Policiais Contra o Câncer Infantil”, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil que ocorreu no dia 23 de novembro.

Durante a celebração, os policiais rodoviários federais fizeram a entrega de mais de 230 cestas básicas, mais de 2 mil litros de leite, produtos de limpeza e higiene pessoal que foram arrecadadas pelo efetivo da Sede e de todas as delegacias da PRF no estado de Rondônia.

As arrecadações foram doadas ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer de Rondônia (NACC), localizado no município de Porto Velho. O NACC foi fundado em 2007 e oferece toda assistência necessária às crianças e seus familiares que se encontram em tratamento na cidade, como hospedagem, alimentação, vestuário, apoio jurídico e recebe pessoas de todos os estados e países vizinhos.

O presidente da Comissão dos Direitos Humanos da PRF no estado de Rondônia, o inspetor Souza Lima, informou que devido ao cenário da pandemia do COVID-19, não foi possível realizar brincadeiras por conta do contato direto com os pacientes, mas que no ano próximo ocorrerá um evento ainda maior, para que estas crianças e adolescentes possam receber muito carinho e força, tornando um pouco menos doloroso o processo de tratamento.

O superintendente da PRF/RO, inspetor Gilson Alves de Oliveira, ao lado da Chefe da 2ª Delegacia da PRF em Ji-Paraná/RO, inspetora Ângela Brondolo, agradeceu a todo o efetivo da PRF no estado pelo trabalho realizado nas arrecadações e enalteceu a importância da solidariedade em prol das crianças que passam pelo tratamento de uma doença tão grave.

Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil

O Dia 23 de novembro foi instituído pela Lei nº 11.650/08 como o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil DNCCI, visando, dentre outras medidas, estimular ações educativas e promover eventos para fortalecer políticas de atenção integral às crianças com câncer e suas famílias.

Policiais Contra o Câncer Infantil

A campanha “Policiais contra o Câncer” surgiu na PRF no ano de 2014, e tem por objetivo estimular, interna e externamente, ações de prevenção, assistência e enfrentamento ao câncer infanto-juvenil, em atenção ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil (23 de novembro). A importância da campanha fez com que a instituição a inserisse no calendário nacional das ações.

