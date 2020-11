O deputado estadual Chiquinho da Emater participou na quarta-feira 25, de uma reunião com representantes da Energisa. Na ocasião, o parlamentar cobrou atenção especial no município de Cabixi sobre as constantes quedas de tensão que vem ocorrendo na Vila Neide e Vila São João.

O deputado informou que houve um expressivo aumento de indústrias em Cabixi (secadores, madeireiras, serrarias), que até justifica uma análise mais apurada na própria subestação de energia. Chiquinho pediu para verificar a possibilidade de ter uma equipe “Full Time” em Cabixi até solucionar o problema da queda de tensão.

Abordaram também em reunião a constante queda de tensão no Setor 2 em Cabixi, para verificar a ligação da propriedade do senhor Otacílio com a ligação de uma subestação, verificar o deslocamento de rede próximo do campo de Aviação Civil de Cabixi, Verificar a possibilidade de atendimento das ligações PLPT no município e também o aumento de carga do Supermercado Santiago.

Estava presente na reunião o deputado estadual Chiquinho da Emater, prefeito do município Silvênio de Almeida, os vereadores Miltão, Edigar Zolingier e Aparecido Feltrin. Além dos representantes da Energisa Daniel Andrade, Tatiane Nogueira, Rodolfo Nunes e Fernando Batistão que é presidente do conselho de consumidores.