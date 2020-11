O “4º Festival de Música Portal da Amazônia” começa a ser realizado em Vilhena hoje, sábado (28) e encerra neste domingo (29). O evento tem como objetivo de valorizar a cultura e a música rondoniense.

Patrocinado pelo Banco da Amazônia, o festival é coordenado pelo produtor cultural Marcio Guilhermon e está sendo realizado pelo grupo Serpentário Produções, em parceria com a Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), com apoio do Governo Federal.

O evento vai contar com apresentações de várias bandas e músicos locais de Rondônia, de vários estilos, entre eles rock, MPB e até música clássica. De acordo com Marcio, o festival tem objetivo promover a cultura regional através da música. Além de promover os talentos regionais.

O coordenador do projeto, produtor cultural e músico, Marcio Guilhermon, explica que o evento será transmitido por live para respeitar a quarentena decretada pelo Governo de Rondônia devido à pandemia do COVID-19, respeitando assim as normas de segurança para evitar a proliferação da doença.

“Estamos muito felizes em promover mais uma edição do festival de música, justamente neste momento difícil, pois vamos levar alegria e esperança para a população com as atrações musicais valorizando os artistas locais”, ressaltou Marcio.

O festival acontecerá no espaço do Mistura Brasileira, antigo Village no centro de Vilhena. O festival conta ainda com três oficinas de iniciação musical gratuitas.

Entre as atrações do festival estão à banda Verônica Picoli, Somus Um , Layon Suzy & os Galácticos, Mecrohv, Ruama, Crahv, Tercio,Orion´s, Chevy Zero.

O festival está sendo organizado pelos produtores culturais Cristian Luisvf, Andréia Machado, Washington Kuipers, Andressa Machado, Vanessa Vitória, Bruno Cristian, Alexandre Cruz e Queitiane Rodrigues, Pietro Paulo Di Amurin entre outros que estão colaborando com a realização do evento.

Live

O festival será transmitido nos dias 28 e 29 de novembro a partir das 13:30, por live na página do Facebook Ponto de Cultura e de Mídia Livre Serpentário Produções, clique (AQUI), no Youtube clique (AQUI)

“Estamos preparando tudo com muito carinho e espero que a população possa acompanhar os dois dias do festival e curtir as atrações musicais”, disse Marcio Guilhermon.