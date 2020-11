Vilhena registrou três novos casos confirmados, dois negativos e 14 novos suspeitos e um óbito nesta sexta-feira, porém não registrou nenhum neste sábado.

Dessa forma, Vilhena registra até as 20h de hoje: 4.195 casos confirmados de vilhenenses, nove positivados moradores de outras cidades, 69 óbitos de vilhenenses, nove óbitos de moradores de fora e 67 casos suspeitos. Há atualmente no município 56 casos ativos de moradores de Vilhena, bem como 4.070 já recuperados e 15 transferidos.

A taxa de letalidade da pandemia em Vilhena é de 1,64%. No Estado a taxa ficou em 1,99%, no Brasil em 2,82%, na América do Sul em 2,99% e no mundo em 2,40%.

O óbito registrado nesta sexta-feira é de paciente do sexo feminino com 82 anos.

Há um paciente internado com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 na Enfermaria sexo masculino com 61 anos. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 2,1% (sendo 0% na UTI e 3,8% na Enfermaria).

78,7 MIL CASOS CONFIRMADOS EM RO

O Estado registrou até hoje 78,7 mil casos confirmados e 1.553 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 6,290 milhões, com 172,5 mil mortes. No mundo são 62,5 milhões de casos confirmados e 1,457 milhão de mortes.