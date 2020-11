Carlos Henrique Introvil Evaristo, de 21 anos, foi morto dentro da cela em que cumpria pena no Centro de Ressocialização Cone Sul, em Vilhena.

Segundo apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, Carlos cumpria pena por diversos crimes, entre eles, envolvimento no assassinato do Policial Penal André Borges Mendes, de 36 anos, ocorrido na noite de domingo, 9 de agosto de 2020, no pátio de um posto de combustível, no centro de Vilhena. Leia (AQUI).

O apenado foi preso na região de Cabixi, e depois transferido para Vilhena. Fazia parte da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), mas não era visto com bons olhos pelos parceiros de crime que o acusavam de ser “Cagueta”.

Ele estava cumprindo pena no pavilhão “B”, ala destinada aos membros da facção PCC.

Nesta tarde foi surpreendido pelos “amigos” de cela onde o enforcaram e aplicaram mais de 40 golpes de “Chuncho”, todos na região do coração, além disso, o corpo apresenta marcas de espancamento.

A reportagem tentou contato com o diretor do presídio, mas seu telefone estava desligado.

O corpo da vítima foi removido pela funerária Dom Bosco e está necrotério a espera de reconhecimento de parentes.