Valmir Adão, de 47 anos, foi morto na noite deste domingo, 29, após se desentender com algumas pessoas que estavam num bar, na Avenida Beira Rio, no bairro São José, em Vilhena.

Segundo apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, o homem conhecido por “Gibi” estava no bar quando teria tido desavença com outros frequentadores do local que o teriam espancado até a morte.

A Polícia Militar (PM) foi chamada, mas quando chegou a vítima estava morta.

Após os trabalhos da Polícia Técnico Científica (Politec), o corpo foi liberado para a funerária São Matheus fazer a remoção.