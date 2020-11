O secretário nacional da pesca Jorge Seif Jr organizou uma degustação do tambaqui de Rondônia para servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), sendo que o evento contou com a participação do presidente da república Jair Bolsonaro e outros integrantes do primeiro escalão do governo federal.

O tambaqui de Rondônia foi preparado na brasa e mais uma vez agradou o paladar de quem o saboreou. Jair Bolsonaro é um apreciador do nativo amazônico, tendo participado das ações do “Festival Tambaqui da Amazônia” realizado no ano passado na Esplanada dos Ministérios em Brasília.

O peixe foi temperado por Jorge Seif e o assador foi o diretor geral da Abin Alexandre Ramagem. O secretário nacional da pesca agradeceu a Associação de Criadores de Peixes de Rondônia (Acripar) e o seu presidente Francisco Hidalgo Farina pelo envio do pescado para Brasília.

Farina ressalta que a visibilidade alcançada pelo tambaqui se deve a união dos piscicultores de Rondônia através do trabalho realizado pela Acripar. “Sabemos que o tambaqui tem um potencial enorme, pois é muito saboroso e de fácil preparo. Nós da Acripar vamos continuar trabalhando para que o nosso pescado consiga atingir todo o mercado brasileiro, para que toda a nossa população tenha a mesma oportunidade do nosso presidente Jair Bolsonaro de experimentar o tambaqui”, destaca o presidente da Acripar.