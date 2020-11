O perito da Policia Civil de Vilhena, David Matos de Oliveira, popularmente conhecido como “Perito David”, visitou a redação do Extra de Rondônia para agradecer a votação que obteve nas urnas no domingo 15 de novembro, quando aconteceu a eleição municipal.

Filiado ao Podemos, ele conquistou 324 votos em sua primeira candidatura concorrendo a vereador.

David agradeceu os eleitos que confiaram em seu potencial e, principalmente, a sua família. “minha esposa e filhos foram importantes nesse pleito eleitoral”, ressalta.

Após a eleição, David retornou a suas atividades e agora com um novo desafio ao assumir a gestão da Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

ATUAL LEGISLATURA

Por ouro lado, David também fez uma análise sobre os atuais e futuros vereadores.

Com relação à atual legislatura da Câmara de Vilhena, David analisa que é “muito passiva”, com poucos projetos. “Importante que quando falamos em projetos, devem ser aprovados aqueles que podem ser concretizados. Cito como exemplo a abertura da Delegacia Especializada no Crime de Patrimônio, mas não há estrutura. Isso acontece na Câmara de Vilhena. Falta mais análise. A maioria dos projetos aprovados na Casa são de autoria do Executivo, já estavam prontos”, disse

Já sobre os novos parlamentares ele afirma que “há algumas figuras que têm o currículo conhecido pelo povo. Fico chateado porque há nomes que foram rejeitados pela sociedade e outros até colocaram suas esposas. Dizem na cidade que a Legislatura 2021/2024 seria pior que a atual. Mas não podemos ficar criticando agora. Há nomes que têm a ‘ficha limpa’. Vamos torcer que façam o melhor por Vilhena”.

ESTADUAL

David também falou dos seus planos futuros, com uma possível candidatura a deputado estadual nas eleições de 2022 em Rondônia.

“A minha campanha foi curta, sem recursos, tendo em consideração que haviam pessoas que já estavam trabalhando há mais de 2 anos. Por ser a primeira vez, foi bom. De repente, podemos sair para deputado estadual. É o pedido que tenho recebidos após as eleições”, observa.

MENSAGEM

Finalmente, David agradeceu, mais uma vez, a população e espera que os representantes eleitos façam o melhor pelo município. “Espero realmente que a Câmara não seja ‘passiva’. Não tem que aceitar tudo que o Executivo manda. Tem que visitar as escolas, unidade de saúde, fiscalizar. Sinto muito por não agradecer a todos pessoalmente, mas em função do trabalho e a nova empreitada, ficamos com o tempo corrido”, disse.