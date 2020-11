A Sicoob Credisul tem bons motivos para comemorar o ano de 2020, apesar dos desafios enfrentados com a pandemia da Covid-19. Além do crescimento de 41,2% alcançado apenas no 1º semestre do ano, a cooperativa registrou R$ 1 bilhão em vendas realizadas pela Sipag, a maquininha de cartão do Sicoob.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, declarou que o faturamento alcançado, em pleno ano de pandemia, é um marco histórico para a cooperativa.

“Isso mostra, entre outras coisas, que os cooperados da Sicoob Credisul entenderam o quanto é importante adotar os produtos e serviços da cooperativa, como forma de manter o dinheiro circulando dentro das comunidades. Imagine se não houvesse a Sicoob Credisul na nossa região, quanto dinheiro teria ido embora. Com o dinheiro ficando aqui, fomentamos o comércio e ajudamos na geração de emprego”, disse ele.

Isaias Batista, gerente de produtos e serviços da Sicoob Credisul, destacou que o empenho e a dedicação de toda a equipe Sicoob Credisul também foram essenciais para o resultado obtido. “Realizamos constantes ações com foco no desenvolvimento do produto, assim como na fidelização de nossos cooperados, que conhecem as vantagens que a Sipag oferece”, explicou.

A Sipag – Soluções Integradas de Pagamento – apresenta muitas vantagens e benefícios. Criada em 2015, é a melhor solução de recebimento para estabelecimentos comerciais de todos os segmentos e também para profissionais liberais e de prestação de serviços. Oferece uma das menores taxas do mercado, além de não cobrar adesão. Aceita mais de 30 bandeiras, entre elas, Cabal, Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, Hiper, Ticket e outras.

Além de todos esses benefícios, Vilmar destaca o retorno destes resultados à comunidade. “É importante lembrar que a receita que a Sipag traz para a cooperativa ajuda a construir hospital, a realizar projetos sociais e todas as nossas atividades em prol das regiões onde a Sicoob Credisul está inserida”, afirma.

Para se tornar um credenciado Sipag, entre em contato com uma agência Sicoob Credisul. Acesse www.sicoobcredisul.com.br e confira o ponto de atendimento mais próximo de você.