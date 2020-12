Através do projeto “Conhecendo os Três Poderes”, o professor Willian Rafael da Silva França tem oportunizado aos alunos do Colégio Unesc a chance de conhecer melhor as incumbências dos Três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário e também do Ministério Público no Brasil.

Segundo o professor, o projeto pretende aguçar o interesse político dos estudantes, levando-os a serem cidadãos plenos e partícipes no processo político brasileiro, tendo como ponto de partida a reflexão necessária para emitir opiniões e sugestões.

“O projeto permite que os estudantes do 6º ao 9º Ano do ensino fundamental II consigam ter, desde o início da sua participação escolar, o conhecimento político educacional e cultural suficiente para exprimir e exercitar a sua autonomia e a criticidade em relação à sociedade brasileira. O objetivo é fazer com que os estudantes tenham essa vivência com os três poderes, entendendo a importância de cada um, bem como sua independência, sem, no entanto, perder de vista sua harmonia”, explica o professor Willian.

Dentro do projeto, os estudantes do Colégio Unesc já tiveram palestras com diversas lideranças estaduais, como o ex-governador, ex-deputado estadual e atual presidente do Sebrae Rondônia Daniel Pereira, a deputada federal Jaqueline Cassol e o ex-prefeito de Ji-Paraná e deputado estadual Jesualdo Pires.

Na quarta-feira 02 de dezembro, será a vez dos estudantes participarem de uma palestra online com o advogado e jornalista Luiz Paulo, que falará um pouco sobre democracia e o processo eleitoral brasileiro.

“Considero extremamente importante o Colégio Unesc trazer essa temática junto aos alunos, tendo em vista o processo eleitoral e a política, como um todo. Há quem diga que não gosta de política, mas nós vivemos política constantemente. Por isso a importância de conhecer o processo eleitoral brasileiro, que consiste uma democracia”, destaca o jornalista e advogado.