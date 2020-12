O servidor municipal Antônio Marcelo de Oliveira, o popular “Boca”, retornou à titularidade da Secretaria Municipal de Obras (Semosp) nesta terça-feira, 1º de dezembro, substituindo Paulo Coelho que estava no cargo desde junho, em Vilhena.

O anunciou foi feito em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã de hoje.

Esta é a terceira vez que “Boca” assume o comando da Semosp em virtude de sua experiência na pasta e ser conhecedor dos principais problemas da cidade.

“É um serviço que gosto de fazer e tenho conhecimento na área. As ações continuam com melhorias nas ruas com cascalhamento, limpeza da cidade, obras de asfalto em vários bairros da cidade e projetos que vão melhorar a infraestrutura do município. Aproveito o espaço para agradecer o prefeito Eduardo Japonês pela confiança e garanto retribuir com muito trabalho”, destacou.

Ele também aproveitou a oportunidade para agradecer os 600 votos que obteve nas urnas no pleito eleitoral em que concorreu a vereador. Não foi eleito, mas ficou como 1º suplente do Avante, partido ao qual é filiado.

“Agradeço à população pelos votos que obtive nas urnas, especialmente a minha família e aos funcionários da Semosp”, encerrou.