O fato foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unsip) de Vilhena, na noite de terça-feira, 1.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi informada que um menor de idade havia dado entrada no Hospital Regional com ferimentos feitos por objeto perfuro-cortante.

Em contato, a vítima de 15 anos, contou aos militares que sua mãe estava agredindo seu irmão de 13. Com isso, tentou intervir, mas sua mãe estava muito agressiva e pegou uma faca de serra e desferiu golpes acertando a cabeça e o ombro.

O Conselho Tutelar foi chamado e junto com a guarnição foram ao local do fato. Contudo, ao chegarem encontraram a mãe do adolescente dormindo. Ela recebeu voz de prisão e foi levada para a Unisp.

O garoto que estava sendo agredido e mais uma criança buscaram refúgio na casa de um vizinho.