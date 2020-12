Seguindo todas as recomendações de prevenção ao coronavírus e autorizado pelo Decreto 50.652 de 30 de novembro de 2020, o Cine Laser reabrirá nesta quinta-feira 03.

E para comemorar, o Extra de Rondônia em parceria com o Cine Laser sorteou dois ingressos que poderão ser utilizados nesta semana.

As contempladas foram Regiane Silva de Alencar e Luciana Alberta . As ganhadoras podem retirar seus ingressos no Cine Laser, lembrando que é necessário apresentar um documento de identificação com foto.