Visitou na tarde de quarta-feira 02, a redação do Extra de Rondônia o professor e coordenador do curso de direito da Unesc Vitor de Medeiros Marçal para falar sobre as oportunidades mercadológicas que o curso oferece e a nova pós-graduação da instituição.

Segundo o professor, o curso de direito tem a duração de cinco anos e possibilita atuação em várias áreas como magistratura, delegacia de polícia, cartórios, além da advocacia.

O educador destaca que o curso da Unesc tem como diferencial a proximidade com o aluno, atuando sempre de forma conjunta, usando metodologias ativas e com oferta de grupos de pesquisa em parcerias com grandes centros acadêmicos.

“Hoje temos alunos na Universidade Estadual de Londrina, de Mato Grosso e no Instituto Brasileiro de Direito Constitucional e Cidadania no Paraná fazendo pesquisa, enfrentamos os grandes centros de igual para igual, isso devido a qualidade oferecida”, pontuou ele.

O professor conta ainda que o curso possui uma disciplina chamada “Projetos Integradores” em que os estudantes passam o semestre produzindo um produto final. E para 2021, o coordenador anuncia que a Unesc irá inaugurar o seu núcleo de práticas jurídicas e sala de audiência simulada.

ESTÁGIOS

De acordo com Marçal, a Unesc é uma das instituições que possuiu um alto nível de aprovação de estagiários na área de direito. Para o professor isso se dá pela oferta de cursos intensivos, aulões e atividades preparativas para concorrer com outras unidades. “Não é somente em instituições públicas, recebemos muitos pedidos de indicação em escritórios particulares da cidade, pois conhecem a qualidade dos nossos acadêmicos”.

PÓS-GRADUAÇÃO

Sobre a pós-graduação em direito penal e processual penal, Marçal detalha que a especialização está sob coordenação do professor mestre e delegado de Vilhena Fábio Henrique Fernandez de Campos e contará com os melhores penalistas do Estado de Rondônia, além de ter a duração de 15 módulos.

“A formação abordará toda a ciência processual e penal, envolvendo criminologia, medicina legal e com matérias especificas com delegados de polícia, juízes, promotores, advogados e professores. O grande diferencial dessa pós é a união de teoria e prática. Cada profissional que participará da formação atua na área e tem muita experiência prática”, detalhou.

Marçal enfatiza que essa especialização atende a uma necessidade não só de produção acadêmica, mas também de mercado, pois há uma grande demanda de formação de criminalistas na região, isso devido ao aumento de institutos da legislação penal e a necessidade de professores de direito criminal nas graduações.

VESTIBULAR UNESC

O vestibular da Unesc acontece 100% online pelo site e de forma gratuita, assim, o aluno realiza a inscrição, em seguida já recebe um e-mail de confirmação e um link para realização da prova.

Devido a pandemia e a necessidade do ensino remoto, a Unesc fechou parceria com a empresa Vestibular Online que cuida de todo o processo, adotando critérios de segurança, controle de plágio, trocas de tela e tempo de realização da prova. Com cerca de 40 minutos o aluno recebe via e-mail o resultado da prova.

Ao ser aprovado, o aluno poderá fazer sua matricula gratuita e apresentar toda a documentação digitalizada para o e-mail institucional covest@unescnet.br. Para quem não tem familiaridade com a tecnologia, a Unesc disponibiliza um horário para realização da prova de forma presencial seguindo todos os protocolos de segurança.

A Unesc oferece no campus de Vilhena os cursos de arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia de computação, estética e cosmético, farmácia, fisioterapia, nutrição e radiologia.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 9 8484-1227 / 3322-1290 (Whatsapp) ou site da instituição.