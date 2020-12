Nesta quinta-feira, 4, agricultores da linha Rio Claro, setor tenente Marques, área rural de Vilhena, enviaram fotos a redação de Extra de Rondônia, mostrando as péssimas condições da estrada.

De acordo com os sitiantes, há cerca de 25 produtores rurais naquela região necessitando de apoio do poder público, principalmente no que tange a trafegabilidade da estrada que está em péssimas condições.

Todavia, tudo que se produz naquela região são trazidos para comercializar em Vilhena, e devido às estradas ruins acaba por prejudicar o transporte dos produtos.

Os agricultores ressaltam que tempos atrás foi feito um paliativo que tinha ficado até bom, mas no patrolamento foi retirado o cascalho, deixando apenas a terra, e com as fortes chuvas, formaram buracos e crateras, dificultados o tráfego de qualquer tipo de veículo.

Com isso, os agricultores pedem ao secretário de obras que vá in loco averiguar a situação e tome providências, assim ajudando os sitiantes a ter uma estrada que possibilite o escoamento da produção agrícola sem prejuízos aos produtores.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>>