Nesta semana foi liberado o trânsito na nova ponte sobre o rio Corumbiara, na Linha 1, no assentamento Nova Vanessa, no limite entre os municípios de Corumbiara e Cerejeiras. O projeto foi executado com emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva (PTB), no valor de R$ 287 mil.

A obra, de acordo com o parlamentar, beneficiará diretamente o assentamento Nova Vanessa, o distrito de Vitória da União e os municípios de Corumbiara e Cerejeiras. Neiva disse manteve reunião com os moradores do Nova Vanessa para tratar sobre a construção da nova ponte.

“A plataforma antiga estava em condições precárias e representava perigo à população. Vários acidentes foram registrados, até veículos caindo da ponte. No ano passado um carro caiu no rio e por sorte não houve uma tragédia”, recorda o deputado.

Morador do assentamento, Noel Alves Vieira disse que a construção de uma ponte sobre o rio Corumbiara era a principal reivindicação do Nova Vanessa e região. Noel elogiou o empenho de Ezequiel Neiva para solucionar o problema da ponte velha que se arrastava há anos. “O deputado veio aqui, fez reunião com os moradores e cumpriu o compromisso”, afirmou o produtor rural.