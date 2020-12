O Grêmio voltou a vencer o Guaraní na noite desta quinta-feira e garantiu um confronto brasileiro nas quartas de final da Copa Libertadores.

Em Porto Alegre, o time gaúcho venceu o adversário paraguaio novamente pelo placar de 2 a 0.

Nas quartas, a equipe de Renato Gaúcho terá pela frente o Santos, em confronto de tricampeões da competição sul-americana.

Como aconteceu na semana passada, o Grêmio encontrou poucas dificuldades em campo nesta noite, mas encontrou maior resistência por parte do Guarani. Não fosse o gol precoce do time brasileiro, aos 2 minutos de jogo, o duelo poderia ter sido mais complicado, principalmente no segundo tempo.

A partida foi aberta, com chances para os dois lados. O Grêmio chegou a ter um gol anulado antes de selar a partida com gol aos 51 minutos do segundo tempo. Por outro lado, o goleiro Vanderlei fez defesas importantes ao longo da partida.

Com o triunfo, o Grêmio ampliou sua série invicta para 15 jogos, contando outras competições. Agora o time gaúcho espera a definição das datas das quartas de final, a serem definidas pela Conmebol nesta sexta-feira.

O JOGO

Com a vantagem construída no jogo de ida, Renato Gaúcho surpreendeu ao escalar uma equipe mista nesta quinta, algo raro em um duelo de Libertadores. Geralmente, o treinador preserva seus titulares no Brasileirão justamente para ter a melhor formação na competição internacional.

Assim, escalou uma defesa quase toda reserva, compôs um meio-campo misto, com Lucas Silva e deixou Diego Souza no banco. Ferreira, Diego Churín e Pepê formaram o trio de ataque. Ferreira nem estava no planejamento do técnico, mas Luiz Fernando sentiu um desconforto muscular no aquecimento.

E Renato Gaúcho não teve motivo para se arrepender de suas escolhas, até mesmo a escalação de Ferreira. Foi o atacante o autor do primeiro gol da partida, logo aos 2 minutos. A jogada foi iniciada por Jean Pyerre, que acionou Cortez para cruzar na área. O atacante só completou para o gol.

O gol saiu aos 2, mas só foi confirmado aos 7 pelo árbitro de vídeo, que demorou mais que o esperado. Logo após a bola entrar, o árbitro chegou a anular o lance, por impedimento, mas voltou atrás.

Com 3 a 0 no placar agregado, o Grêmio se soltou mais no jogo e parecia até estar em desvantagem tal era o volume de jogo e a disposição de atacar. Jean Pyerre e Pepê comandavam as ações no time gaúcho.

O Guaraní, contudo, não desanimou. Aos 27, em sua primeira chance no ataque, Baez cabeceou com perigo e mandou rente ao travessão. A partir dos 30, o time paraguaio decidiu arriscar mais e o jogo se tornou mais aberto, com chances para ambos os lados. Vanderlei precisou trabalhar para manter a boa vantagem gremista no confronto.

No segundo tempo, o duelo seguiu aberto. A primeira boa chance foi do Grêmio, aos 7, em forte chute de Lucas Silva, dentro da área. O Guaraní respondeu três minutos depois, em finalização de Rodrigo Fernández. Vanderlei fez grande defesa. Aos 18, Isaque mandou para as redes, mas o árbitro anulou o lance após consultar o VAR.

Com bons ataques para os dois lados, o placar parecia prestes a ser alterado a qualquer momento. O Grêmio era superior, mas também sofria com as investidas paraguaias. O Guaraní, contudo, não conseguia diminuir a vantagem do time brasileiro, que seguia em busca do segundo gol.

A situação dos paraguaios ficou mais complicada aos 42, quando Miguel Benítez acertou a mão no rosto de Diego Souza, que entrara minutos antes em campo. O jogador do Guaraní foi expulso.

Recuperado do lance, Diego Souza foi o responsável pela assistência do segundo gol da partida. Aos 51 minutos, ele despontou na direita, invadiu a área e deu belo passe para Rodrigues completar para o gol com tranquilidade, selando a vitória e a classificação gremista.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 x 0 GUARANÍ-PAR

GRÊMIO – Vanderlei; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Cortez; Darlan (Pinares), Lucas Silva, Jean Pyerre (Isaque); Ferreira (Maicon), Diego Churín (Diego Souza) e Pepê (Guilherme Azevedo). Técnico: Renato Gaúcho.

GUARANÍ-PAR – Gaspar Sérvio; Tripichio (Villalva), Romaña, Báez, Miguel Benítez; Ángel Benítez (Merlini), Florentín (Fernando Fernández), Rodrigo Fernández, Maná, Domínguez; Bobadilla. Técnico: Gustavo Costas.

GOLS – Ferreira, aos 6 minutos do primeiro tempo. Rodrigues, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Florentín, Villalva, Báez, Isaque, Fernando Fernández.

CARTÃO VERMELHO – Miguel Benítez.

ÁRBITRO – Wilmar Roldán (Colômbia).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).