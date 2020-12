A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) realiza o trabalho de captura de pombos através da falcoaria no Museu Casa de Rondon com objetivo de adequar o local para sua entrega em breve, após a conclusão da reforma.

Visto que os animais podem transmitir doenças e suas fezes corrosivas podem danificar a pintura do museu, o trabalho começou nesta semana e deve se estender pelas próximas semanas com visitas recorrentes ao prédio.

Para Thiago Baldine, secretário municipal de Meio Ambiente, o trabalho é de suma importância para que o museu permaneça apto a receber visitas.

“Inicialmente o trabalho tem o intuito de deixar o ambiente limpo, não danificando a revitalização do local, já que as fezes das aves são corrosivas. Em um prazo futuro, ou seja, ao término das obras, vamos manter o ambiente salubre, ou seja, saudável para a população que vai visitar o museu. É um trabalho contínuo”, explica o secretário, que também é biólogo.

O trabalho com falcoaria é desenvolvido pela Prefeitura já há cerca de dois anos, revitalizando diversos espaços públicos que antes não poderiam ser utilizados, como quadras esportivas, salas de aula, feiras municipais e outros.

Na casa Museu de Rondon os pombos estavam se instalando no telhado. Com o serviço alguns foram capturados e outros afugentados. O museu também já foi alvo de trabalho da Semma com animais silvestres através de visitas exploratórias iniciadas em formato de trilha a partir do Parque Ecológico.

Assim que as restrições da pandemia sejam abrandadas, os grupos de visitação sobre a fauna e flora do local devem ser retomados, já com a Casa de Rondon em funcionamento e possibilidade de excursões compostas por estudantes.

NOVO SECRETÁRIO

Thiago Baldine foi nomeado como novo titular da pasta nesta semana, substituindo Marcela Rodrigues de Almeida, que comandava o setor desde 2018.