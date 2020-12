Acidente aconteceu na manhã deste sábado, 5, próximo ao semáforo da Avenida 34, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações do condutor da moto, seguia pela Avenida 34, sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, e após passar o semáforo que estava aberto para ele, bateu no carro, no qual o motorista que estava estacionado na faixa amarela saia do local.

Ainda de acordo com o motociclista, o condutor do carro não teria dado seta para sair, não dando tempo para ele desviar ou frear, com isso, provocando a colisão.

No impacto, o motoqueiro sofreu escoriações nos braços e nas costas, além de reclamar de fortes dores no pé direito. Porém, preferiu ficar no local a ser levado ao hospital.

A Polícia Militar de Transito (Ptran), colheu informações para registrar a ocorrência.