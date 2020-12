Na tarde da última segunda-feira, 30, policiais militares do 3º BPM recuperaram duas motocicletas e conduziram à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) dois suspeitos que estavam com os veículos, em Vilhena.

Os militares localizaram no bairro Parque Cidade Jardim duas motocicletas que haviam sido furtadas. Os suspeitos encontrados juntos dos veículos, C. A. T., e D. P. L., disseram que as motos pertenciam a uma outra pessoa e que apenas as guardavam.

A guarnição foi até o endereço mencionado pelos suspeitos, porém não localizou nenhuma pessoa na residência. No local haviam dois televisores escondidos em baixo de uma cama e uma porção de substância aparentemente ser cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos agentes que foram conduzidos e apresentados ao comissário de plantão da Unisp, juntamente com os objetos e veículos apreendidos.