Na quinta-feira 03, o prefeito eleito de Corumbiara Leandro Teixeira popular “Leandro da Saúde”, visitou a sede do Sebrae em Porto Velho, onde foi recebido pelo superintendente Daniel Pereira e o diretor técnico Samuel Almeida.

O prefeito falou das ações que pretende realizar no município, com uma ênfase especial ao empreendedorismo, e para isso, quer contar com a parceria do Sebrae.

“O Sebrae é uma instituição que auxilia muito os municípios, e às vezes, a gente deixa de aproveitar todas as suas ações para o desenvolvimento das atividades. Pretendemos iniciar esse trabalho, sabendo onde queremos chegar, e o Sebrae vai fazer parte da construção desse nosso projeto, temos certeza que eles têm muito a contribuir e nos ensinar a cortar os caminhos e driblar as dificuldades”, disse Leandro.

Na ocasião, o diretor técnico Samuel Almeida fez a apresentação do projeto “Cidade Empreendedora”, personalizado pelo Sebrae em Rondônia, como uma grande oportunidade para as empresas de pequeno porte no Estado, sendo uma solução ideal para municípios interessados em transformar a situação em que se encontram para aprimorarão do ambiente de negócios.

Para o superintende do Sebrae em Rondônia Daniel Pereira, a visita do prefeito Leandro mostra a importância que o Sebrae tem para o desenvolvimento empreendedor das cidades, e como a instituição pode ajudá-los na boa administração de seus municípios.

“O Leandro é dessa nova safra política, um jovem muito promissor, e precisa conhecer de perto as ações que o Sebrae oferece para o desenvolvimento do seu município. O nosso objetivo é que todos os prefeitos conheçam as nossas ações e usufruam dela. Estamos dizendo para eles que se a organização for feita desde o primeiro dia de mandato, a possibilidade de êxito dele, politicamente falando, e de satisfação da comunidade, vai ser muito maior, e para isso podem contar com o Sebrae”, destacou Daniel.