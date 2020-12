Vivendo momento de cobranças, Botafogo e Flamengo fazem clássico carioca neste sábado (05), pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em terceiro lugar na tabela, o Rubro-Negro vem de duas frustrações em menos de um mês: as eliminações da Libertadores e da Copa do Brasil. Já o Alvinegro luta contra o fantasma do rebaixamento.

É o vice-lanterna da competição, com apenas três vitórias em 22 jogos. O duelo de hoje (5) será no estádio Nilton Santos, às 17h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Bruno Mendes. Não será desta vez que que o técnico Eduardo Barroca estreará à beira do gramado, na segunda passagem dele pelo Botafogo. O treinador segue se recuperando do novo coronavírus (covid-19), por isso quem estará à beira do campo será o auxiliar técnico Felipe Lucena.

O Flamengo, comandado pelo técnico Rogério Ceni, o Flamengo só tem o Campeonato Brasileiro pela frente no restante da temporada. O comentarista Waldir Luiz, da Rádio Nacional, diz que apesar dos tropeços o time da Gávea é o favorito.

“No momento o Flamengo é melhor, em que pese as eliminações. O Flamengo tem um time mais arrumado, mais encorpado e com mais opções no banco. Diferente do Botafogo que faz uma campanha muito ruim. O time ainda não se encontrou. O time da estrela solitária já teve quatro treinadores este ano e não consegue se acertar.”

O comentarista Mário Silva, da Rádio Nacional, também vê os rubro-negros com mais força para o confronto desta tarde.

“Olhando para a tabela, o Flamengo está lá em cima e o Botafogo está na zona de rebaixamento. Ou seja, se apontar um favorito pela tabela e pelo time de um e de outro, até mesmo pelo momento vivenciado por ambos, o Flamengo é superior.”

Na última rodada da Série A, o Flamengo levou a melhor contra o Coritiba: ganhou por 3 a 1, no Maracanã. Já o Botafogo precisa retomar o caminho das vitórias. Nos últimos sete jogos pelo Brasileirão, perdeu cinco e empatou dois. Além disso, o time da estrela solitária, ao lado do lanterna Goiás, em toda a competição foi o que menos conquistou vitórias, três no total. Entretanto, os alvinegros disputaram 22 jogos, enquanto os esmeraldinos entraram em campo 23 vezes.

Outros confrontos

Neste sábado (5), também às 17h, tem clássico paulista: Santos e Palmeiras duelam na Vila Belmiro, em São Paulo. Na sequência, às 19h, serão mais dois jogos: o Fluminense recebe o Athletico-PR no Maracanã, e em Salvador, na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste. Às 21h, em situação delicada, o Coritiba, 18º colocado na tabela, vai enfrentar o Bragantino, no Couto Pereira, em Curitiba.