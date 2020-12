L.N., de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) na tarde de sábado, 5, na Rua 11601, no conjunto União, em Vilhena.

Segundo informações, o suspeito estava sendo monitorado por policiais do Núcleo de Inteligência (NI), que pediu apoio de uma guarnição para fazer incursão numa casa no endereço citado, pois havia indícios que no local havia uma moto furtada.

Com isso, foi feito revista no imóvel e localizado uma moto Honda Biz placa NCW-0293/Colorado do Oeste.

Além do veiculo, a polícia também encontrou 2,8 gramas de substancia entorpecente aparentado ser maconha.

O rapaz disse à polícia que havia comprado a moto por R$ 1,5 mil – mas não soube dizer de quem nem onde a pessoa mora.

Diante dos fatos, L.N., recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentado ao comissariado de plantão.