Na última semana, o Projeto de Lei nº 500/2020, de autoria do deputado Eyder Brasil (PSL) foi colocado em pauta e aprovado na Assembleia Legislativa (ALE).

O projeto, denominado, “Uma Dose de Vida”, tem como objetivo arrecadar medicamentos que ainda estão no prazo de validade, porém não serão aproveitados por aquelas pessoas que já tiveram as enfermidades curadas,

De acordo com o parlamentar, em muitas situações, as pessoas adquirem o medicamento, e após o tratamento da enfermidade, os medicamentos são armazenados até o término do prazo de validade. Vale salientar que tal projeto de lei será direcionada para sanção do poder executivo.

“Essa é uma oportunidade que a própria população pode contribuir com o tratamento de outras pessoas, que não possui condições financeiras de adquirir”, complementou.

SESAU

O programa deve ser vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), que celebrará convênios com os municípios para a sua execução por meio das Unidades Básicas de Saúde, e em postos, a fim de suprir as carências de remédios fora da grade convencional, buscando economia e evitando perdas.