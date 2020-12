O vereador Carlos Suchi (Podemos) visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 7, para agradecer à população a votação que obteve nas eleições municipais de 15 de novembro em Vilhena.

Apesar de expressiva (662), a votação não foi suficiente para garantir sua reeleição, já que – em sua análise – faltaram 15 sufrágios para que seja reconduzido ao cargo, ficando como 1º suplente.

Ele disse que foi uma campanha limpa, transparente, focada para ajudar Vilhena e espera que os novos parlamentares façam um bom trabalho. Contudo, não acredita que o prefeito Eduardo Japonês (PV), reeleito ao cargo, faça uma boa gestão.

“Peço a Deus que essa turma que está entrando faça uma boa administração. Com relação ao Executivo, não tenho nenhuma perspectiva que ele venha a fazer um trabalho voltado à comunidade, mas espero que tente fazer um trabalho que Vilhena merece, uma melhor qualidade da saúde, Educação, infraestrutura. Queria retornar ao Legislativo exatamente para continuar fazendo um trabalho visando o crescimento do município que está parado”, observa.

Suchi acredita que faltou envolvimento de pessoas próximas para sua reeleição, além de que houve divisão de votos na Polícia Militar (PM), sua base eleitoral. “Na eleição passada, lá houve um plesbicito e ficou só meu nome. Dessa vez, praticamente foram três candidatos disputando o apoio da categoria. Mas agradeço à PM pelo mandato que me confiou e aos policiais que depositaram sua confiança e a população nessa eleição, que totalizaram 662 votos”, afirma.

RENOVAÇÃO NO LEGISLATIVO

Dos 13 vereadores, apenas três foram reeleitos na Câmara de Vilhena. Para Suchi, dois foram os motivos da alta renovação: inércia e submissão ao prefeito.

“Praticamente faziam as vontades do prefeito e não da comunidade. E essa foi a decepção e o motivo da população de querer trocar os parlamentares. Acho justo: não serviu para a população, então, troca-se. A população se decepcionou com alguns vereadores que poderiam fazer muito, e até alguns que tinham uma atuação ativa antes de chegar à Câmara, mas depois que sentaram na cadeira do Legislativo ficaram inertes, não conseguindo o trabalho que a população esperava, de enfrentar o Executivo, se for necessário. Por outro lado, o aumento do IPTU enfraqueceu os vereadores. Inclusive, as pessoas podem perceber que a maioria dos vereadores diminuíram seus votos: eu passei de 652 para 662 votos, e Samir (Ali) teve 838”, observa.

TRABALHO NA CÂMARA

O vereador também fez um breve “raio x” de suas ações na Câmara de Vilhena nesses quatro anos, destacando bandeiras importantes que conseguiu defender, como a implantação de dois colégios militares em Vilhena: o Tiradentes (antigo Zilda) e o Bombeiro Militar (antigo Cecília Meireles).

“Na Câmara, participei da alteração de uma lei importante que prevê a não inauguração de obras inacabadas e outro projetos que buscamos, inclusive indo até Brasília (DF) para conquistarmos os títulos definitivos de imóveis para os morasdores de Nova Conquista. Se estivessem mais vereadores nessa batalha, poderíamos ter feito muito mais”, ressalta.

FUTURO POLÍTICO E OPOSIÇÃO

Sobre esse assunto, Suchi disse que, mesmo não estando na vereança a partir de 1º de janeiro de 2021, continuará fiscalizando os atos do poder público.

“Vou ficar por aqui, e não pretende ir embora de Vilhena. Acredito que agora fiscalizarei ainda mais o Executivo e Legislativo, já que como vereador há muitas demandas. Com relação a nossa vida política, vamos ver o que acontece, Deus é quem vai preparar o caminho nosso”, garante.

Ele também esclareceu que o rótulo que leva de ser um vereador de oposição do Executivo não é por divergências, mas sim por cobrar melhorias para o município. “Sempre fiz uma oposição voltada em querer ajudar o município. Nunca cobrei nada do Executivo e nem cobrei portarias. Sempre foquei em defender a comunidade”. Esclarece.

MENSAGEM

O vereador finalizou dizendo que “vou procurar desenvolver ações que possam ajudar os municípios do Cone Sul. E, mais uma vez, agradeço à população em geral e, especialmente, à Polícia Militar, que me deu o primeiro mandato e me ajudou nesse pleito eleitoral. Peço a Deus que os atuais vereadores façam um bom trabalho e, em especial, ao sargento Damasceno, nosso Policial Militar, e espero que honre a farda, o mandato e que bem represente todos nós assim como eu o fiz. Podem contar todos comigo”.