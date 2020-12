Vicente Delfino Ferreira, de 58 anos, que é tio de consideração de Julio Cesar Ferreira, de 34 anos, encontrado morto na varanda de casa no distrito do Guaporé, na manhã desta terça-feira, 8, foi baleado nesta tarde e morreu a caminho do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

As primeiras informações dão conta que Vicente tinha desavença por causa de terras naquela região, e teria trocado ameaças com o possível autor do fato.

Contudo, acabou baleado e foi socorrido por uma ambulância ao HRV, mas teria morrido antes de dar entrada na unidade da saúde.